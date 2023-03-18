مواجهات في الضفة والاحتلال يعتقل ويحتجز مواطنين في الخليل

اندلعت مواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية، فيما اعتقل الاحتلال شابًّا واحتجز آخر، واعتدى مستوطنون على المواطنين في الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد سفيان الخواجا.

وأفادت مصادر صحفية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وكانت جماهير فلسطينية قد شيّعت جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (32 عامًا)، بعد تسلّم جثمانه يوم أمس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًّا من خربة قلقس جنوب المدينة، واحتجزت فتى من بلدة سعير شرقًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسان علي أبو سنينة، في أثناء مروره على دوار خربة قلقس جنوب الخليل.

كما احتجزت الفتى مروان جرادات من بلدة سعير بالقرب من مدخل بيت عنون، وأجرت معه تحقيقًا قبل الإفراج عنه.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم من منطقة الحمرة، حيث تم تقطيع أشجار الزيتون الأسبوع الماضي.

وهاجم المستوطنون مواطنين من عائلة ربعي ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم في منطقة الحمرة بمسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مستوطنون أقدموا الأسبوع الماضي على تقطيع أشجار زيتون معمرة في تلك المنطقة، تعود ملكيتها الى المواطنين عيسى ربعي، وجاسر محمد رواد.

أما في قلقيلية، فقد شهدت اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتـلال في كفر قدوم شرق المدينة.

وأطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، فيما لم يبلّغ عن وقوع إصابات.

المصدر / حرية نيوز