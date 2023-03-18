قبائل البادية بغزة تؤكد دعمها الكامل لأهلنا في النقب المحتل

أكدت قبائل البادية في قطاع غزة على تضامنها الكامل ودعمها لأهلنا في النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، مطالبة بضرورة وقف سياسة التهجير بحقهم.

جاء ذلك خلال المهرجان الوطني الكبير في الذكرى الـ47 ليوم الأرض بعنوان "قوتنا بوحدتنا 2"، في وسط قطاع غزة، برعاية قبائل البادية في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم قبائل البادية في كلمة له خلال المهرجان: "نؤكد تضامننا الكامل ودعمنا لأهلنا في النقب في الداخل الفلسطيني المحتل"، مشيرًا إلى أن تضحيات شعبنا بكل مكوناته متواصلة حتى تحرير فلسطين.

وأضاف: "نؤكد تمسكنا بمقاومة الاحتلال بجميع الوسائل"، لافتًا أن يوم الأرض دعوة للتمسك بوحدتنا الوطنية والنضالية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية الالتفات لما يتعرّض له أهلنا في النقب من تهجير قسري وحرمان من أبسط متطلبات الحياة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمّن المهرجان فقرات دحية وتراثية وكلمات خطابية وسط حضور جماهيري كبير.

المصدر / فلسطين أون لاين