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غيابات برشلونة في الكلاسيكو تحبط تشافي

18 مارس 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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غيابات برشلونة في الكلاسيكو تحبط تشافي

بات برشلونة الإسباني الأكثر تأثرًا بالغيابات قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض مساء غدٍ الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة 26 من الليغا، في الوقت الذي يعني فيه هذا اللقاء الكثير بالنسبة للفريقين في مسار المنافسة على المسابقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيغيب عنه بيدري غونزاليس الذي خضع لتدريبات؛ لكنه شعر بانتكاسة أبعدته عن التدريبات وتأكد غيابه عن الكلاسيكو، فيما واصل عثمان ديمبيلي خضوعه للتأهيل البدني للتعافي من الإصابة العضلية، وسيغيب هو الآخر عن موقعة ريال مدريد.

أما ريال مدريد، فسيغيب عنه نجمه النمساوي دافيد ألابا بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ولن يسافر إلى برشلونة لخوض الكلاسيكو، فيما تلقى الأوروغواياني ألفارو رودريغيز البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة كاستيا أمام ديبورتيفو ولن يحضر بسبب الإيقاف.

وفي المقابل، استعاد برشلونة خدمات الأوروغواياني رونالد أراوخو الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام فالنسيا حرمته من المشاركة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية من الليغا والتي انتهت بفوز البلوغرانا بهدف نظيف.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #ريال مدريد #الكلاسيكو

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