فصائل المقاومة تستنكر بيان "مفوضية فتح": يهدف لإثارة المناكفات السياسية

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيان "مفوضية فتح" الذي تهجّم على المقاومة وقادتها ورموزها، سلوك لاوطني يهدف لإثارة المناكفات السياسية وإشغال شعبنا في معارك جانبية للنيل من وحدته التي تجسّدت في ميدان الجهاد والمقاومة.

وقالت الفصائل في بيان مكتوب: "الهجوم الإعلامي الذي يقوم به فريق التعاون الأمني وهذه التصريحات اللاوطنية محاولة لحرف الأنظار عن مشاركة فريق السلطة في قمة العار التآمرية في شرم الشيخ".

وأضافت: "تأتي قمة العار في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وشلّال الدماء النازفة التي لم تجف بعد بهدف تعزيز التعاون الأمني مع الاحتلال واستهداف المقاومة".

وأوضحت الفصائل أن "التصريحات غيرمسؤولة تأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال والتصدّي لجرائمه ومخططاته الشيطانية التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدّسات الفلسطينية".

وجدّدت رفضها لمشاركة قيادة السلطة وفريق التعاون الأمني في مؤتمر قمة العار الأمني في شرم الشيخ، مؤكدة أن "هذا الفريق الخارج عن الإجماع الوطني والإرادة الشعبية العارمة لا يمثّل إلا نفسه، ونحن على يقين وثقة بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بخيار الجهاد والمقاومة ملتفاً حول قيادتها ورموزها، وهو يمتلك من الوعي ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمات المفتعلة".

المصدر / فلسطين أون لاين