فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السبعيني طلال طه يجمع 70 ألف جريدة ولم يكتفِ

الجهاد والشعبية تدينان مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني

الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

أبو مرزوق: مُقدمون على رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية

"نعيم" يُدين ازدواجية معايير محكمة الجنايات الدولية ونكرانها الحقوق الفلسطينية

هدم مصنع السلايمة.. الاحتلال يقطع رزق 60 فردًا في حي واد الجوز بالقدس

الزهار: من غير المسموح لأي مسؤول فلسطيني التخلي عن المقاومة

"القدوة": لقاء "شرم الشيخ" تغطية على جرائم الاحتلال وإمعان في حالة الذل السياسي

والدة إبراهيم "النابلسي": واهم من ظنَّ أنّ لقاء "شرم الشيخ" سيخمد بركان الثورة

أهم مباريات اليوم السبت 18/3/2023 ومواعيدها

الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

18 مارس 2023 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت في بيان مقتضب: إن "السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/11)، وكذلك السفر للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/11)".

ودعت لإلتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#معبر رفح #كشف المسافرين #تنسيقات مصرية

متعلقات

الأكثر قراءة