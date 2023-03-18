الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت في بيان مقتضب: إن "السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/11)، وكذلك السفر للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/11)".

ودعت لإلتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين