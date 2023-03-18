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والدة إبراهيم "النابلسي": واهم من ظنَّ أنّ لقاء "شرم الشيخ" سيخمد بركان الثورة

18 مارس 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكدت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، أنّ اللقاء الأمني الجديد بين السلطة والاحتلال في شرم الشيخ وغيرها من الاجتماعات الأمنية بين الطرفين، "لن تخمد بركان الثورة" المتصاعد في مدن الضفة الغربية المحتلة، رغم المجازر الإسرائيلية.

وقالت والدة الشهيد النابلسي في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين": إننا "شعبٌ عنيد على الحقّ لا نساوم على دماء أبنائنا وكرامتهم وحرية أسرانا، وواهم من يظنُّ أنّ القمم واللقاءات الأمنية ستخمد بركان الثورة".

وأضافت والدة الشهيد النابلسي "بات الاحتلال يحسب ألف حساب لكلّ مقاوم في الضفة الغربية المحتلة، لذلك أصبح هدفه القضاء على روح المقاومة المتصاعدة"، مشددة على أنّ الحملات الأمنية المشتركة بين السلطة والاحتلال ضد المقاومة لن تنجح.

وتابعت "الاحتلال يريد اتفاقًا على ورق، وأن نرضخ له ولا نقاوم، ويقتل فينا ونبقى صامتين، وهذا ما لا يمكن القبول به لأننا أصحاب الحق، وصاحبُ الحقّ عينه قوية، بعقيدتنا وديننا وشهدائنا".

كما أكدت والدة النابلسي أنه "لا يمكن أن نخون عهد الشهداء أو نبيع دماء أولادنا ولا حقوق الأسرى الذين قدّموا الغالي والنفيس من أجل الحرية"

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التنسيق الأمني #شرم الشيخ #إبراهيم النابلسي

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