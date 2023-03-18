أهم مباريات اليوم السبت 18/3/2023 ومواعيدها

محمد زقوت

يترقب مشجعو كرة القدم اليوم السبت 18/3/2023، مباريات عديدة في مختلف دوريات كرة القدم حول العالم.

وتقام اليوم السبت 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن الأسبوع 28 من البطولة، وكما تقام مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 مباريات أخرى ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات.

بالإضافة إلى 4 مباريات في الدوري الإسباني ضمن الأسبوع ال 26، و3 مباريات في الدوري الإيطالي الدرجة A.

من أهم هذه مباريات اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي.

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وإليك مواعيد مباريات اليوم السبت 18/3/2023، بتوقيت فلسطين ومصر:

مباريات اليوم السبت 18/3 في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × بورنموث في تمام الساعة 5 مساءً.

برينتفورد × ليستر سيتي في تمام الساعة 5 مساءً.

ساوثهامبتون × توتنهام في تمام الساعة 5 مساءً.

وولفرهامبتون × ليدز يونايتد في تمام الساعة 5 مساءً.

تشيلسى × إيفرتون في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مباريات اليوم السبت 18/3 في في الدوري الإسباني

ألميريا × قادش في تمام الساعة 3 مساءً.

رايو فاليكانو × جيرونا في تمام الساعة 5:15 مساءً.

إسبانيول × سيلتا فيجو في تمام الساعة 7:30 مساءً.

أتلتيكو مدريد × فالنسيا في تمام الساعة 10 مساءً.

مباريات اليوم السبت 18/3 في الدوري الإيطالي

مونزا × كريمونيزي في تمام الساعة 4 مساءً.

ساليرنيتانا × بولونيا في تمام الساعة 7 مساءً.

أودينيزى × ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً.

مباريات اليوم السبت 18/3 في دوري أبطال أفريقي دور المجموعات

فيتا كلوب × الوداد المغربي في تمام الساعة 3 مساءً.

الهلال × صن داونز في تمام الساعة 3 مساءً.

سيمبا × حوريا الغيني في تمام الساعة 6 مساءً.

فيبرس الأوغندي × الرجاء المغربي في تمام الساعة 6 مساءً.

شبيبة القبائل × بيتر أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة 9 مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين