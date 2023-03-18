موعد مباراة منتخب الشاطئية القادمة في بطولة كأس آسيا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يأمل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بتحقيق الفوز على قيرغستان غدا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها مملكة تايلند خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار الجاري.

ويواجه فدائي الشاطئية منتخب قيرغستان يوم الأحد عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت فلسطين، على ملعب جامتيم أرينا، حيث يتطلع الفدائي لتعويض خسارته أمام الكويت بخماسية نظيفة في افتتاح مبارياته في المسابقة، علما أن منتخب قيرغستان خسر أمام منتخب عمان بسباعية نظيفة.

وخاض المنتخب تدريب صباحي اليوم أمس بقيادة المدرب سامي سالم، حيث تركيزاً كبيراً من جميع اللاعبين، وتعاهد منهم بتعويض الخسارة، والمحافظة على أمل الصعود للدور الثاني، والوصول لأدوار متقدنة حيث تتنافس المنتخبات للحصول على أول 3 مراكز للتأهل إلي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأمل منتخبنا في تكرار النسخة الماضية عام 2019 عندما بلغ الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام اليابان التي توجت لاحقاً باللقب.