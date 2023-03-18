فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو مرزوق: مقدمون على رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية

"نعيم" يُدين ازدواجية معايير محكمة الجنايات الدولية ونكرانها الحقوق الفلسطينية

هدم مصنع السلايمة.. الاحتلال يقطع رزق 60 فردًا في حي واد الجوز بالقدس

الزهار: من غير المسموح لأي مسؤول فلسطيني التخلي عن المقاومة

"القدوة": لقاء "شرم الشيخ" تغطية على جرائم الاحتلال وإمعان في حالة الذل السياسي

والدة إبراهيم "النابلسي": واهم من ظنَّ أنّ لقاء "شرم الشيخ" سيخمد بركان الثورة

أهم مباريات اليوم السبت 18/3/2023 ومواعيدها

موعد مباراة منتخب الشاطئية القادمة في بطولة كأس آسيا

مصحوبة بـ منخفض جوي.. أحوال طقس فلسطين في الأيام القادمة

رام الله..دعوات لوقفة تُندّد بمشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ غدًا

موعد مباراة منتخب الشاطئية القادمة في بطولة كأس آسيا

18 مارس 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يأمل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بتحقيق الفوز على قيرغستان غدا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها مملكة تايلند خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار الجاري.

ويواجه فدائي الشاطئية منتخب قيرغستان يوم الأحد عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت فلسطين، على ملعب جامتيم أرينا،  حيث يتطلع الفدائي لتعويض خسارته أمام الكويت بخماسية نظيفة في افتتاح مبارياته في المسابقة، علما أن منتخب قيرغستان خسر أمام منتخب عمان بسباعية نظيفة.

وخاض المنتخب تدريب صباحي اليوم أمس بقيادة المدرب سامي سالم، حيث تركيزاً كبيراً من جميع اللاعبين، وتعاهد منهم بتعويض الخسارة، والمحافظة على أمل الصعود للدور الثاني، والوصول لأدوار متقدنة حيث تتنافس المنتخبات للحصول على أول 3 مراكز للتأهل إلي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأمل منتخبنا في تكرار النسخة الماضية عام 2019 عندما بلغ الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام اليابان التي توجت لاحقاً باللقب.

تويتر تويتر
#رياضة #الفدائي #كرة القدم الشاطئية #كأس أسيا 2023

متعلقات

الأكثر قراءة