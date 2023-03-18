مصحوبة بـ منخفض جوي.. أحوال طقس فلسطين في الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر محافظات فلسطين في الضفة وغزة في الأيام القادمة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية بادرة وماطرة.

ومن المتوقع أن يتأثر طقس فلسطين بهذا المنخفض بشكل تدريجي من بداية ساعات نهار هذا اليوم، من خلال الشعور بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وتكون الغيوم والتي تكون مُهيّأة ليلًا لسقوط الأمطار على البلاد.

وتتميز المرتفعات الجبلية في فلسطين ببرودة أعلى نسبيًّا من المناطق الأخرى، وتكون نسبة سقوط الأمطار أكثر في المناطق الشمالية من فلسطين.

النشرة الجوية لـ طقس فلسطين في الأيام القادمة وموعد المنخفض الجوي

طقس فلسطين في يوم السبت 18/3/2023:

يطرأ انخفاض ملموس تدريجيًّا خلال ساعات اليوم على درجات الحرارة، ويكون الجو باردًا نسبيًّا أكثر في ساعات الصباح، وخاصة في المرتفعات الجبلية، وبعد تَكوُّن الغيوم تكون الفرصة سانحة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

طقس فلسطين في يوم الأحد 19/3/2023:

يكون الجو خلال هذا اليوم باردًا نسبيًّا أكثر من اليوم الذي سبقه، وخاصة في المناطق الجبلية، بدايةً من ساعات النهار، ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والوسطى سقوط زخات من الأمطار، وتكون أحيانًا غزيرة في بعض المناطق، مع برودة أكثر في ساعات الليل، ويكون البحر مائجًا موجه، والله أعلم.

طقس فلسطين في يوم الإثنين 20/3/2023:

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بنحو الأربع درجات مئوية تقريبًا، ومع تساقط للأمطار في بعض المناطق في البلاد، وتكون حركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

طقس فلسطين في يوم الثلاثاء 21/3/2023:

يكون الجو في هذا اليوم أكثر دفئًا نسبياً في ساعات النهار، مع وجود غيوم مُهيّأة لسقوط زخات من الأمطار في بعض الساعات، وباردًا نسبيًّا ليلًا بشكل كبير، وتكون حركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، والبحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

وتُحذّر دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين المواطنين خلال هذه الأيام من المنخفض الجوي من خطر تشكُّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين