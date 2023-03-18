فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصحوبة بـ منخفض جوي.. أحوال طقس فلسطين في الأيام القادمة

رام الله..دعوات لوقفة تُندّد بمشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ غدًا

المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء اجتماع شرم الشيخ الأمني

الاعتكاف المتواصل.. وسيلة المقدسيين للتصدي لاقتحامات الأقصى

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في باحات "الأقصى"

وظيفة شاغرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - قطاع غزة

الأسرى يواصلون عصيانهم واحتجاجهم لليوم الـ33

مطلوب سائق للعمل في ردهة مطاعم فلوريا

مهندسات زراعيات يشققن طريقهن بين لسعات "العسل الكرمي"

الأسواق قبيل رمضان.. زينة جذابة وبائعون يأملون بموسم "عَوَض"

مصحوبة بـ منخفض جوي.. أحوال طقس فلسطين في الأيام القادمة

18 مارس 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
...
طقس فلسطين في الأيام القادمة وموعد المنخفض الجوي الجديد.png

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر محافظات فلسطين في الضفة وغزة في الأيام القادمة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية بادرة وماطرة.

ومن المتوقع أن يتأثر طقس فلسطين بهذا المنخفض بشكل تدريجي من بداية ساعات نهار هذا اليوم، من خلال الشعور بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وتكون الغيوم والتي تكون مُهيّأة ليلًا لسقوط الأمطار على البلاد.

وتتميز المرتفعات الجبلية في فلسطين ببرودة أعلى نسبيًّا من المناطق الأخرى، وتكون نسبة سقوط الأمطار أكثر في المناطق الشمالية من فلسطين.

النشرة الجوية لـ طقس فلسطين في الأيام القادمة وموعد المنخفض الجوي

طقس فلسطين خلال الايام القادمة وموعد المنخفض الجوي.png

طقس فلسطين في يوم السبت 18/3/2023:

يطرأ انخفاض ملموس تدريجيًّا خلال ساعات اليوم على درجات الحرارة، ويكون الجو باردًا نسبيًّا أكثر في ساعات الصباح، وخاصة في المرتفعات الجبلية، وبعد تَكوُّن الغيوم تكون الفرصة سانحة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

طقس فلسطين خلال الايام القادمة وموعد المنخفض الجوي.png

طقس فلسطين في يوم الأحد 19/3/2023:

يكون الجو خلال هذا اليوم باردًا نسبيًّا أكثر من اليوم الذي سبقه، وخاصة في المناطق الجبلية، بدايةً من ساعات النهار، ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والوسطى سقوط زخات من الأمطار، وتكون أحيانًا غزيرة في بعض المناطق، مع برودة أكثر في ساعات الليل، ويكون البحر مائجًا موجه، والله أعلم.

طقس فلسطين خلال الايام القادمة وموعد المنخفض الجوي.png

طقس فلسطين في يوم الإثنين 20/3/2023:

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بنحو الأربع درجات مئوية تقريبًا، ومع تساقط للأمطار في بعض المناطق في البلاد، وتكون حركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

طقس فلسطين خلال الايام القادمة وموعد المنخفض الجوي.png

طقس فلسطين في يوم الثلاثاء 21/3/2023:

يكون الجو في هذا اليوم أكثر دفئًا نسبياً في ساعات النهار، مع وجود غيوم مُهيّأة لسقوط زخات من الأمطار في بعض الساعات، وباردًا نسبيًّا ليلًا بشكل كبير، وتكون حركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، والبحر متوسط ارتفاع الموج، والله أعلم.

وتُحذّر دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين المواطنين خلال هذه الأيام من المنخفض الجوي من خطر تشكُّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

متعلقات

الأكثر قراءة