رام الله..دعوات لوقفة تُندّد بمشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ غدًا

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية غدًا الأحد، رفضًا لمشاركة السلطة في مؤتمر "شرم الشيخ" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الدعوات كلٌّ من: االمؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" والفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لعقد "لقاء شرم الشيخ" والمشاركة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية غدًا الأحد الموافق 19 آذار/ مارس 2023، الساعة الخامسة عصرًا على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

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وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية، للدفاع عن المقاومة ورفض التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال.

وكانت عدة فصائل فلسطينية عبّرت عن رفضها لمؤتمر "شرم الشيخ" ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين