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مطلوب كهربائي سيارات للعمل في الأونروا

18 مارس 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى (كهربائي سيارات) Electrician Automotive للعمل بدائرة المواصلات بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي :

مهام الوظيفة

-  إصلاح وصيانة معدات النقل بالمركبة والمحركات والتي قد تشمل المحرك وملحق المحرك وإصلاح المكونات الكهربائية ؛ وفي بعض الحالات ، يجب على شاغل الوظيفة إصلاح أو تجديد الأجزاء التالفة أو غير الصالحة للخدمة عند الضرورة لإعادة المركبات إلى ظروف آمنة وصالحة للطرق تديرها الوكالة

-  تحديد الإصلاح المطلوب والأجزاء المراد استبدالها .

-  الإبلاغ عن أشياء غير طبيعية أو أضرار تم اكتشافها في المركبات التي تم فحصها أو إصلاحها.

-  فحص واختبار المركبات والمعدات .

- التدريب الفني لموظفي النقل بالسيارات.

-  يؤدي واجبات أخرى قد يكلفه بها .

الكفاءات

القيم الأساسية للأمم المتحدة للنزاهة والكفاءة المهنية واحترام التنوع ، ويتم تطبيق الكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الأشخاص والدافع لتحقيق النتائج بشكل افتراضي. بالإضافة إلى الكفاءات الوظيفية التالية:

- تطبيق الخبرة الفنية

-  تحمل ضغط العمل

- التعلم والبحث

- التخطيط والتنظيم

مؤهلات الوظيفة

- الانتهاء بنجاح من التعليم الإعدادي الكامل.

-  الانتهاء بنجاح من دبلوم مدته سنتان على الأقل في إصلاح السيارات (كهرباء سيارات)

- من المستحسن حيازة رخصة قيادة سارية المفعول .

-  مطلوب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في إصلاحات السيارات الكهربائية التي تستخدم البنزين / أو محركات الديزل باستخدام أدوات المرآب الحديثة ومعدات التشخيص بالإضافة إلى استخدام كتيبات ورشة العمل وكتالوجات قطع الغيار.

-  معرفة العمل الجيد باللغة الإنجليزية.

ملاحظات هامة

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديد إضافي، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 881.60 دولارًا أمريكيًا. وبدل الإعالة الشهري حتى  123.25 $ .

- قد يُطلب منه قيادة مركبة وكالة أثناء قيامه بواجبه.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 204324

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Electrician Automotive

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي:

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 30/3/2023

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