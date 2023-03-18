مطلوب كهربائي سيارات للعمل في الأونروا

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى (كهربائي سيارات) Electrician Automotive للعمل بدائرة المواصلات بمكتب غزة الإقليمي وفقاً لما يلي :
مهام الوظيفة
- إصلاح وصيانة معدات النقل بالمركبة والمحركات والتي قد تشمل المحرك وملحق المحرك وإصلاح المكونات الكهربائية ؛ وفي بعض الحالات ، يجب على شاغل الوظيفة إصلاح أو تجديد الأجزاء التالفة أو غير الصالحة للخدمة عند الضرورة لإعادة المركبات إلى ظروف آمنة وصالحة للطرق تديرها الوكالة
- تحديد الإصلاح المطلوب والأجزاء المراد استبدالها .
- الإبلاغ عن أشياء غير طبيعية أو أضرار تم اكتشافها في المركبات التي تم فحصها أو إصلاحها.
- فحص واختبار المركبات والمعدات .
- التدريب الفني لموظفي النقل بالسيارات.
- يؤدي واجبات أخرى قد يكلفه بها .
الكفاءات
القيم الأساسية للأمم المتحدة للنزاهة والكفاءة المهنية واحترام التنوع ، ويتم تطبيق الكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الأشخاص والدافع لتحقيق النتائج بشكل افتراضي. بالإضافة إلى الكفاءات الوظيفية التالية:
- تطبيق الخبرة الفنية
- تحمل ضغط العمل
- التعلم والبحث
- التخطيط والتنظيم
مؤهلات الوظيفة
- الانتهاء بنجاح من التعليم الإعدادي الكامل.
- الانتهاء بنجاح من دبلوم مدته سنتان على الأقل في إصلاح السيارات (كهرباء سيارات)
- من المستحسن حيازة رخصة قيادة سارية المفعول .
- مطلوب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في إصلاحات السيارات الكهربائية التي تستخدم البنزين / أو محركات الديزل باستخدام أدوات المرآب الحديثة ومعدات التشخيص بالإضافة إلى استخدام كتيبات ورشة العمل وكتالوجات قطع الغيار.
- معرفة العمل الجيد باللغة الإنجليزية.
ملاحظات هامة
- نوع العقد: تعيين محدد المدة
- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديد إضافي، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.
- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 881.60 دولارًا أمريكيًا. وبدل الإعالة الشهري حتى 123.25 $ .
- قد يُطلب منه قيادة مركبة وكالة أثناء قيامه بواجبه.
طريقة التسجيل
- رقم هذه الوظيفة هو 204324
- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Electrician Automotive
- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي:
( State of Palestine )
- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)
- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي:
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 30/3/2023