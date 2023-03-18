وظيفة شاغرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - قطاع غزة

خلفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو شبكة التنمية العالمية التابعة للأمم المتحدة ، والتي تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. نحن موجودون على الأرض في 170 دولة وإقليم ، ونعمل مع الحكومات والأفراد على الحلول الخاصة بهم لتحديات التنمية العالمية والوطنية للمساعدة في تمكين الحياة وبناء دول قادرة على الصمود.

تأسس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1978 ، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني". بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني والمجتمعات والجهات المانحة ، يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة قابلة للحياة قادرة على إعمال الحق في التنمية لشعبها ودعم مرونته الاجتماعية والاقتصادية.

يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحقيق تنوع في القوى العاملة من حيث الجنس والجنسية والثقافة و يتم تشجيع الأفراد من مجموعات الأقليات ومجموعات السكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة على التقديم و كل الطلبات سوف تعامل بالسرية التامة.

لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، وأي نوع من المضايقات ، بما في ذلك التحرش الجنسي والتمييز. وبالتالي ، سيخضع جميع المرشحين المختارين لفحوصات مرجعية صارمة وفحوصات خلفية.

وصل إعلان توظيف صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مدير المشروع

- نوع العقد: محدود المدة NPSA8

- مكان العمل: غزة

- مدة العقد: 1 سنة

- تاريخ انتهاء التسجيل: 28 مارس 2023

بسبب الحصار والقيود المفروضة على الوصول إلى الأشخاص والسلع والأعمال العدائية المتكررة التي تؤثر على قطاع غزة منذ عام 2007 ، تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة هناك.

وقد تفاقم التأثير السلبي خلال الأشهر الأولى من عام 2021 ، بسبب جائحة COVID-19 ، وعدم الاستقرار السياسي ، وزيادة التوترات ، وأحدث الأعمال العدائية ، مما زاد من تقويض التطلعات التنموية لغزة.

تتمثل العقبات التي تحول دون توسع القطاع الخاص في غزة بشكل أساسي في الحصار والعزلة ، ونقص الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا ، وغياب بيئة الأعمال التمكينية ، ومخاطر الاستثمار الكبيرة والوصول إلى التمويل ، وندرة القوى العاملة المؤهلة ، ومحدودية مشاركة المرأة في الاقتصاد ، تتأثر بالمعايير الثقافية والحواجز بين الجنسين ، وكذلك الاعتماد على بدائل أرخص والافتقار إلى معايير الجودة.

استجابة للأحداث المذكورة أعلاه ، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بتطوير "برنامج المرونة الاقتصادية في غزة (ERP)".

يتمثل النهج البرنامجي لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تجاوز تدخلات التعافي المبكر ، ومعالجة تحديات التنمية بطريقة منهجية وشاملة ، ودمج نهج الإدارة التكيفية نحو بناء قدرة سكان غزة على الصمود. من أجل إرساء أساس مستدام للصادرات المستقبلية والتوسع نحو الأسواق الخارجية ، سيتم تنفيذ نهج سلسلة القيمة الشاملة لتنمية القطاع الخاص. وسوف يستهدف أكثر القطاعات الواعدة التي لديها أعلى إمكانات لإحلال الواردات وتوليد فرص العمل المحلية ، ومعالجة العقبات التي تعترض نمو المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. المكونات الثلاثة الرئيسية لتخطيط موارد المؤسسات هي:

- تشجيع العمالة / الجيل.

- دعم وتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- بيئة تمكين الأعمال.

الواجبات والمسؤوليات:

1. ضمان إدارة فعالة للمشروع من خلال الحفاظ على تسليم المخرجات التقنية والتشغيلية والمالية والإدارية المناسبة ، مع تتبع تقدم المشروع من خلال الرصد والتقييم.

2. التنسيق وبناء شراكات قوية مع الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة المعنيين.

3. إعداد ووضع اللمسات الأخيرة على التقارير المتعلقة بالمشروع وكذلك تقارير الشركة.

4. تقاسم المعرفة والمسؤوليات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ الأنشطة المخصصة والمساهمة في المبادرات البرنامجية الشاملة للمكتب.

5. أداء واجبات أخرى يكلفه بها المشرف.

سيتولى مدير المشروع المهام التالية:

- ضمان الإدارة الفعالة للمشروع عن طريق الحفاظ على تسليم النواتج التقنية والتشغيلية والمالية والإدارية المناسبة ، مع تتبع تقدم المشروع من خلال الرصد والتقييم.

- تنفيذ وإدارة المشروع على أساس يومي ، وتنسيق تنفيذ الأنشطة المعنية بناءً على وثيقة المشروع ذات الصلة ، بما في ذلك ، حسب الحاجة ، الإشراف والتوجيه لموظفي المشروع الآخرين والاستشاريين والخبراء بهدف تحقيق المشروع نتائج.

- ضمان التسليم في الوقت المناسب والجودة لأنشطة المشروع المخطط لها.

- وضع خطط عمل شاملة / مفصلة للمشروع تشمل جميع أنشطة المشروع وأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة وتحديد المعالم المقابلة.

- مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع والجداول الزمنية للأحداث الرئيسية ، ومراجعة خطط العمل وتحديد المواعيد النهائية ، ومراقبة الموارد المالية والمحاسبة لضمان دقة وموثوقية التقارير المالية.

- حشد السلع والخدمات لدعم أنشطة المشروع ، بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ، وصياغة الاختصاصات ومتطلبات العمل / المنتج والمواصفات.

- إدارة ومراقبة مخاطر المشروع التي تم تحديدها في البداية ، وتقديم معلومات عن المخاطر الجديدة وتدابير التخفيف الممكنة إلى مجلس إدارة المشروع للنظر فيها وتحديث حالة هذه المخاطر من خلال الاحتفاظ بسجل مخاطر المشروع.

- تولي المسؤوليات بما يتماشى مع إطار الرقابة الداخلية للمكتب والعمل بمثابة "السلطة الأولى" لمعاملات المشروع.

- ضمان تقيد أنشطة المشروع بالعمليات المالية والإدارية والمشتريات الحالية التي تتماشى مع القواعد والأنظمة السائدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وفي الوقت نفسه ، مراعاة الجداول الزمنية للمشروع .

- ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنشطة المشروع وانعكاسها في خطط العمل والميزانيات والتقارير والبحوث والتحليلات ، وعند الاقتضاء ، تحليلها بالتفصيل.

- التأكد من أن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة تنعكس في جميع أنشطة المشروع.

- التشاور بانتظام مع مشاريع وبرامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأخرى بشأن الأنشطة ذات الصلة ، حيثما يكون التآزر ممكنًا.

- التنسيق وبناء شراكات قوية مع الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة المعنيين.

- الحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المنفذين والوزارات التنفيذية والشركاء والمانحين الآخرين ذوي الصلة.

- إدارة الاتفاقات التعاقدية مع الشركاء المنفذين.

- الحفاظ على التنسيق المنتظم وضمان الجودة لمدخلات ومنتجات الخبراء ، وكذلك بين شركاء المشروع لضمان اتساق أنشطة المشروع وتكاملها .

- تحديد الفرص لتعميق التعاون والتوصية بالنهج المناسبة للتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة بناءً على معلومات عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين تم جمعهم أثناء تنفيذ المشاريع.

- الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن قضايا المشروع ذات الصلة مع النظراء المحليين والدوليين والاستشاريين والخبراء وضمان الجودة والتسليم في الوقت المناسب لجميع المخرجات المتفق عليها.

- الانخراط مع المجموعات والمجتمعات في أنشطة المشروع لتعكس احتياجاتهم وعناصر نجاحهم في التدخلات المخطط لها.

- إعداد تقارير التقدم المحرز في المشروع والتقارير المخصصة (التقدم المحرز مقابل الأنشطة المخطط لها ، وتحديث قضايا المخاطر ، والنفقات ...) وضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب إلى مجلس إدارة المشروع والجهات المانحة (الجهات) ذات الصلة.

- المساعدة في إعداد التقارير الدورية للشركات ، بما في ذلك التقدم الفصلي لنظام أطلس والتقارير السنوية التي تركز على النتائج.

- تطوير العروض التقديمية والمواد الأخرى كما هو مطلوب.

- تحديث وتقديم الوثائق ذات الصلة بما يتماشى مع إرشادات ملء PAPP.

- تبادل المعرفة والمسؤوليات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ المشروع والمساهمة في المبادرات البرنامجية الشاملة للمكتب

مؤهلات الوظيفة

- يفضل أن تكون درجة الماجستير في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة

- سيتم إعطاء درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة مع عامين إضافيين من الخبرة ذات الصلة الاعتبار الواجب بدلاً من درجة الماجستير.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة مع درجة البكالوريوس في إدارة مشاريع التنمية ، بما في ذلك المالية والميزانية والمخاطر والموظفين ، وكذلك إدارة الجودة.

المهارات المطلوبة

- مطلوب خبرة مثبتة في المشاريع البيئية وفي التعامل مع الحكومات المحلية أو المنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات التي تخدم الشباب والنساء والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.

- مطلوب استخدام ممتاز لبرامج إدارة المشاريع وتطبيقات Microsoft.

- إن المعرفة بنظام الأمم المتحدة والإلمام بإجراءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيكونان ميزة إضافية.

- الخبرة السابقة في تغير المناخ والتنوع البيولوجي أمر مرغوب فيه.

- القدرة على إدارة البرامج والمشاريع مع التركيز على الأداء المحسن والنتائج الواضحة أمر مرغوب فيه.

- القدرة على بناء الشراكات ستكون أحد الأصول.

- تعد القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد الأولويات والتحكم في الموارد والإجراءات والبروتوكولات لتحقيق أهداف محددة أحد الأصول.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ة ترغب بالتسجيل الدخول لموقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتسجيل وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة / عند الدخول لموقع التسجيل انتظر حتى تظهر لكل شاشة باللغة الانجليزية واضغط بعدها على كلمة ( Apply Now) ومن ثم تدخل البريد الالكتروني الخاص بك والاجابة على الاسئلة ، مع العلم بان الاسئلة باللغة الانجليزية .

- ينصح بالتسجيل من جهاز حاسوب وليس جوال .

- ينتهى التسجيل بتاريخ 28/3/2023