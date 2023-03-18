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بالفيديو آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في باحات "الأقصى"

18 مارس 2023 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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صلاة الفجر في المسجد الأقصى - أمس

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين، صلاة الفجر، اليوم السبت، في رحاب المسجد الأقصى المبارك تلبية لنداء حملة "الفجر العظيم".

وتوافد المصلون إلى المسجد الأقصى من بلدات القدس القديمة والداخل المحتل منذ عام 1948، كما أحيوا الفريضة في سائر مساجد الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: بالصور حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" بالأقصى

وانطلقت دعوة “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بالخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة به واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #صلاة الفجر #نداء الفجر العظيم

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