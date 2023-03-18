تعرَّف على تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يصل فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

طقس فلسطين اليوم السبت 18 مارس

وهذه الليلة: يكون الجو غائما وماطرا على فترات، وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

طقس فلسطين يوم الأحد 19 مارس

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو يوم غد الأحد، باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

طقس فلسطين يوم الاثنين 20 مارس

والاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

طقس فلسطين يوم الثلاثاء 21 مارس

والثلاثاء، يكون الجو غائم الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين