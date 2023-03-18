تهم فساد جديدة تلاحق نادي برشلونة

نقلت صحيفة "إل كونفدنشال" الإسبانية مزاعم تفيد دفع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، 750 ألف يورو (ما يعادل 800 ألف دولار) لابن نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابن خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا كان حينها مدربا مساعدا للويس أراغونيس في المنتخب الإسباني، فيما كان والده في لجنة الحكام.

وكشفت الصحيفة أن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن لابورتا "دفع" خلال مرحلته الأولى كرئيس النادي أكثر من 750 ألف يورو لابن نيغريرا، خافيير إنريكيز روميرو.

والأسبوع الماضي، اتهم القضاء الإسباني، برشلونة ورئيسَيه السابقَين ساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، بـ"الفساد"، و"إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية بشأن موضوعات متعلقة بالحكام.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لنيغريرا، بين عامي 1994 و2018.

ووفقا لبرشلونة، الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال لشركة "داسنيل 95" لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استُخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

المصدر / وكالات