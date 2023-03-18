اشتباكات وحرق مركبات في باريس بعد إقرار مشروع رفع سن التقاعد

دارت اشتباكات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية ومتظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة جديدة ضد خطط الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد في البلاد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع للتعامل مع اضطراب الحشود، بينما تجمع المتظاهرون في ساحة الكونكورد بباريس بالقرب من مبنى البرلمان.

يذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن استخدمت إجراء خاصاً لتمرير مشروع قانون بشأن المعاشات التقاعدية في مجلس النواب في البرلمان، وهو المشروع الذي يواجه رفضاً شعبياً، بدون تصويت الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة في مشاهد فوضوية نادراً ما تحدث في البرلمان الفرنسي.

وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة. ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.

لكنه يُظهر أيضاً أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية في البرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي لتيار الوسط وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة.

المصدر / وكالات