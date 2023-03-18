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لأول مرة منذ 40 عاماً.. "ناسا" تغير تصميم بدلات رواد الفضاء

18 مارس 2023 . الساعة 03:42 بتوقيت القدس
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بدلة رواد الفضاء قبل وبعد

كشفت وكالة ناسا، عن بدلتها الفضائية الجديدة باسم “أرتيميس 3” في مركز هيوستن الفضائي، في أول تحديث للبدلة الفضائية منذ 40 عاما.

وعلى عكس البدلات التي تصنعها شركات الفضاء الخاصة، مثل سبيس إكس وفيرجين غالاكتيك، فإن بدلات ناسا لن تقتصر على المركبات الفضائية، بل سيرتديها الرواد على سطح القمر، بالأخص في القطب الجنوبي الذي لم يزره إنسان قط.

وعملت ناسا على تطوير البدلة الفضائية بالتعاون مع شركة “أكسيوم سبيس”، ويغلب السواد البدلة مع رقع من اللون الأزرق الداكن برفقة البرتقالي على الكتفين والكاحلين مع ظهور الحرف “V” على الصدر، في إشارة إلى كلمة “النصر” (victory).

وذكرت الوكالة أن هذه النسخة من البدلة سيرتديها رواد الفضاء على الأرض وخلال تدريباتهم، لكن عندما يخطو رواد الفضاء إلى القمر في عام 2025، سيتم تبديل طبقة الغطاء الداكنة بطبقة عازلة بيضاء للحماية الحرارية.

ومع ذلك، ستحافظ البدلة على المفاصل قرب المرفقين وحقيبة ظهر كبيرة في الخلف لأنظمة دعم الحياة، وجذع محدب يتصل بالخوذة، وذراعين منحنيتين بعيدا عن الجسم. وتعد البدلة محايدة جنسيا، كما تحوي مجموعة متنوعة من الأجزاء القابلة للتعديل لتناسب جميع الأجسام وتسمح بمزيد من المرونة.

المصدر / وكالات
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#رواد الفضاء #فضاء #وكالة ناسا #سبيس إكس #أرتيميس 3

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