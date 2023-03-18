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بلدية غزة تعلن عن عدة قرارات وتسهيلات بمناسبة شهر رمضان

18 مارس 2023 . الساعة 01:40 بتوقيت القدس
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مبنى بلدية غزة

أصدر المجلس البلدي في بلدية غزة عدة قرارات تتعلق بشهر رمضان من بينها البدء بحملة لإبراء ذمة المشتركين المتوفين، وتشجيع أصحاب المحلات والشركات على وضع الزينة والإضاءة أمام محلاتهم استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ومراعاة لظروف المواطنين.

وشملت قرارات المجلس عدة تسهيلات من بينها البدء في إبراء الذمة للمتوفين من الديون المترصدة عليهم لصالح البلدية من خلال تسهيلات في تقسيم الاشتراكات وإعفاء من رسوم العداد الفرعي، كما تضمنت قرارات المجلس أيضاً عدة محاور متعلقة بتزيين المدينة، وإضفاء طابع جمالي وروحاني خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تحفيز وتعزيز الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

وسيتم إعفاء الجهات القائمة على الزينة من أي رسوم بالخصوص، والسماح باستخدام أعمدة الإنارة والأرصفة لتنفيذ الزينة بعد التنسيق مع البلدية وتقديم التصاميم المقترحة بالخصوص، كما سيتم تسهيل تنفيذ الأنشطة الرمضانية في المرافق العامة والمرافق الثقافية التابعة للبلدية.

واستعرض المجلس خلال الجلسة خطط عمل الدوائر في البلدية خلال شهر رمضان، وتم نقاش ألية تنظيم الأسواق والأرصفة وتعزيز الإجراءات الرقابية على الأغذية، والتعديلات المقترحة على ألية جميع وترحيل النفايات خلال شهر رمضان والتي سيتم نشرها للمواطنين قبل بدء الشهر الفضيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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