هل يعتزل العبيد بعد عودة الشاطئ للدرجة الممتازة ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد اللاعب الدولي السابق سليمان العبيد، مهاجم فريق نادي خدمات الشاطئ، أنه مستمر في الملاعب لأعوام قادمة طالما أنه قادراً على العطاء.

وقال العبيد "42" عاماً، أن فكرة الاعتزال لا تراوده حالياً، وأثبت ذلك من خلال أدائي في الملعب، مُشيراً إلى أن هناك نجوم عالميون تجاوزوا الأربعين عاماً، ويقدمون أداء رائع.

وأضاف العبيد، أن مستواه الثابت منذ سنوات لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة تعب وجهد، حيث أنني بالركض بشكل يومي للحفاظ على لياقتي البدنية، حتى خلال فترة الراحة بين الموسمين.

ولعب العبيد دوراً كبيراً في عودة فريق خدمات الشاطئ للدوري الممتاز، بعدما قاده للحصول على وصيف دوري الدرجة الأولى، حيث أنه تصدر قائمة هدافي الفريق الموسم الحالي برصيد 9 أهداف.

ويُعتبر العبيد أكبر لاعب في الوطن العربي حالياً، ويتوقع له الكثيرون بالقدرة على الاستمرار في الملاعب لمواسم قادمة، حيث انتقل لصفوف الشاطئ عام 2000، ولعب في صفوف الأمعري عام 2010 وحصل معه على أول لقب لدوري المحترفين، كما ارتدى قميص نادي غزة الرياضي عام 2015.

وحصل العبيد على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز 3 مرات، وتقلد شارة قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي مثله لسنوات عديدة.