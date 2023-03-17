موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت فلسطين

يستضيف ملعب " الكامب نو" مباراة برشلونة وريال مدريد، في قمة مواجهات الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستُقام المباراة بعد غداً الأحد، في معقل الفريق الكتالوني، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين.

برشلونة صاحب الأرض، وهو يعيش أفضل أحواله على الصعيد المحلي، حيث يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "الليجا" حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر / وكالات