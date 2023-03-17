البحرية يبدأ التحضير للموسم الجديد ويسعى للتعاقد مع لاعب محترف

غزة/ وائل الحلبي:

بدأ مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ تحضيراته للموسم الجديد بعد وقت قصير من عودة الفريق لدوري الدرجة الممتازة، بعدما تمكن من حجز بطاقة الصعود من الدرجة الأولى التي لعب فيها بالموسم المنصرم.

واستهل البحرية تحضيراته بتجديد الثقة في الكابتن عماد هاشم المدير الفني للفريق، ويجري مساعي حثيثة لإقناع نجمه سليمان العبيد بمواصلة مشواره في الملاعب رغم بلوغه 42 عاما، في ظل ما يمثله من أهمية للفريق.

ويسعى الشاطئ للتعاقد مع المحترف الفلسطيني محمد بلح مهاجم المصري البورسعيدي، الذي خرج من حسابات الفريق بعد تقديمه لشكوى ضد النادي البورسعيدي.

واشتكى بلح النادي المصري للفيفا نظرا لعدم حصوله على مستحقاته وإلحاقه بقائمة الانتظار، حيث يعتزم اللاعب المطالبة بفسخ عقده والحصول على كامل القيمة المالية لعقده مع النادي التي تعاقد معه لمدة أربعة مواسم قضى منها موسما واحدا فقط.

وفي نفس الإطار يسعى البحرية للتعاقد مع حارس مرمى بعد انتهاء فترة استعارة إياد أبو دياب من الهلال، الأمر الذي جعل الشاطئ يطرح العديد من الأسماء المتاحة للمفاضلة بينهم.

المصدر / فلسطين أون لاين