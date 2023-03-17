مفتي عُمان يشيد بالاتفاق السعودي الإيراني: أرعب الكيان

أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بالاتفاق الذي وقعته السعودية وإيران مؤخرًا بوساطة صينية، عادًّا أن هذا الاتفاق "أرعب الكيان الصهيوني الغاصب".

ونشر الشيخ الخليلي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم، بيانًا قال فيه: "إنا لنحيي الوحدة بين الأشقاء في المنطقة، ونرحب بالألفة والوفاق بينهم، ونحيِّي من أعماق قلوبنا ما قامت به سلطنتنا بقيادة عاهلها المفدى، ورائدها الحكيم من الريادة الموفقة لأجل السلام والوئام، ولا غرور في ذلك، فإن هذه هي رسالة عُمان التي ورثتها أبًا عن جد عبر التاريخ".

وأضاف مفتي السلطنة: "تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أَبوالا".

وختم الخليلي: "كم نرجو من خير للأمة من هذا الاتفاق فالكيان الغاصب المحتل اهتزت أركانه وأرعب قلبه وارتعدت فرائصه بسببه؛ لأنه تيقن أنه إيذان برحيله إلى الأبد"، وأوصى جميع الأطراف بالتقوى والحفاظ على الوئام والسلام.

والجمعة قبل الماضية، أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.

ويعد مفتي عمان من أكثر القادة الدينيين في العالم العربي انتقادًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوته إلى دعم المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين