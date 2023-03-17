سخرية إسرائيلية من "سموتريتش" في أثناء زيارته لواشنطن

تعرض وزير مالية حكومة الاحتلال الفاشية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش إلى السخرية؛ بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية في أثناء حديثه في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أنه في مقطع فيديو محرّر لخطاب مؤتمر البوندس في واشنطن، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد "سموتريش" وهو يبذل جهدًا حثيثًا للتعبير عن نفسه باللغة الإنجليزية.

وبحسب المقطع ابتكر "سموتريتش" كلمات جديدة، ومن ذلك قوله إنني "ليس لدي نقطة"، قاصدًا بذلك أنه "ليس لديه شك"، أو "شكرًا على الوجه" بدلاً من "إيمان"، بجانب صعوبة نطق كلمات مثل "هالك أو تطور"، واختراعات لغوية مثل "الغرق والدفاع" وغيرهما.

وقالت الصحيفة أنه في نهاية خطاب "سموتريتش" المثير للسخرية، اقترب منه سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، وأثنى عليه بعبارة مداعبة "إنجليزيتك قنبلة"، وزعم بعض داعميه أنه لا يعمل سفيرًا، وليس ملزمًا بإتقان الإنجليزية، لكنهم بدوا محرجين في أثناء الخطاب.

المصدر / فلسطين أون لاين