صدمة كبيرة لبرشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة، اليوم الجمعة، قبل مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد القادم.

ووفقًا لصحيفة "Mundo Deportivo"، فإن لاعب خط وسط الفريق، بيدري غونزاليز، قد يغيب عن قائمة الفريق للكلاسيكو القادم بسبب الإصابة، حيث أنهى لاعب وسط برشلونة مران اليوم وسط حالة من عدم الجاهزية البدنية.

ويبدو أن الجهاز الطبي للفريق الكتالوني لا يرغب في المخاطرة ومنح الإذن الطبي للاعب الإسباني بالعودة للمستطيل الأخضر مبكرًا، بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها قبل شهر، خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد في كامب نو، غاب على إثرها عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وكان بيدري قد شارك في جزء من المران الجماعي للفريق الخميس، بينما لم تكن حالته البدنية جيدة خلال مران الجمعة، ما أثار الشكوك مجددًا حول لحاقه بالمباراة القادمة المهمة.

سيغيب اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، أيضًا عن مباريات المنتخب الإسباني في التوقف الدولي القادم بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2026) ضد النرويج واسكتلندا.

من المقرر أن يحظى بيدري بأسبوعين آخرين من التعافي، على أن يعود اللاعب في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد يوم 5 أبريل/ نيسان القادم.

المصدر / وكالات