اتحاد خانيونس يجدد عقد اثنين من أبرز لاعبيه

غزة/ وائل الحلبي:

حسم نادي اتحاد خانيونس ملف تجديد عقد نجمه باسل أبو بطنين، بالإضافة لاتفاقه مع محمود شيخ العيد على الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

واتفق اتحاد خانيونس مع أبو بطنين على مواصلة مشواره مع الفريق رغم العروض التي تلقاها من جانب أندية الدوري الممتاز.

وكانت أندية خدمات رفح وغزة الرياضي والشجاعية وشباب خانيونس أبدت رغبتها في ضم نجم اتحاد خانيونس، لكن الأخير فضل الاستمرار مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وأصبح أبو بطنين أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق في ظل ما يقدمه من مستويات جعلته أحد أبرز اللاعبين في مركزي الجناح والظهير الأيمن.

وفي نفس السياق اقترب البرتقالي من تجديد عقد نجمه محمود شيخ العيد للاستمرار مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، حيث شهدت الأيام الماضية التوصل لاتفاق مبدئي ويتم حاليا ترتيب كافة الأمور للاعلان عن الاستمرار مع اتحاد خانيونس بشكل رسمي.

ويسعى اتحاد خانيونس للحفاظ على القوام الأساسي للفريق مع تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين للمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين