محمد كنو لاعب الهلال يعتذر عن تصرفه مع المدرب

قام اللاعب الدولي السعودي، ونجم خط وسط نادي الهلال، محمد كنو، بالاعتذار لإدارة النادي عمّا بدر منه في المباراة الأخيرة أمام نادي الفتح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأخرج الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، اللاعب كنو في الدقيقة 64 من مجريات المباراة، لترصد عدسات الكاميرات، رفض اللاعب مصافحة مدربه رغم أن الأخير تقدم صوب اللاعب ومد يده له.

ورصدت عدسات الكاميرا أيضًا قيام اللاعب بإبعاد يد سعود كريري، مدير الكرة بالنادي، الذي حاول امتصاص غضبه، وعلى الرغم من عودة كريري لمحاولة تهدئة كنو بعد جلوسه على دكة البدلاء، إلا أن الأخير رفض إجراء أي حديث معه وبدا منفعلًا للغاية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن كنو قام بتقديم اعتذاره للجهاز الفني والطاقمين الإداري والطبي وزملائه اللاعبين على التصرف الذي بدر منه بعد استبداله في المباراة الماضية أمام الفتح، ما جعل إدارة النادي الأزرق تلجأ لتطبيق اللائحة الداخلية بتوقيع خصم من راتب اللاعب.

المصدر / وكالات