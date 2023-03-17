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سامسونغ تخدع مستخدمي هواتفها.. عدستها "تزوّر القمر"

17 مارس 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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شعر بعض مستخدمي "سامسونغ" بالغضب، بعد اكتشافهم أن أداة الكاميرا "Space Zoom" في هواتفهم الذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

وقام أحد المستخدمين بإجراء تجربة كشفت الحقيقة، حيث قام بتعتيم اللونية عن قصد، ثم التقط صورة للقمر بهاتف "غالكسي إس 23 ألترا" الذكي.

كانت الصورة الناتجة أكثر تفصيلاً، حيث أظهرت الحفر وتفاصيل السطح، الذي لم يكن مرئيا في الأصل.

وردت الشركة، معترفة بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي، ما مفاده أن من السهل جدا ضبط الجهاز على التقاط صور جيدة للقمر، لأخذ لقطات بذات الجودة في حال كانت حالة الالتقاط الحالية غير واضحة.

وقالت إنه في حالة إيقاف تشغيل ميزة "محسِّن المشهد" على الكاميرا، فإنها تنتج صورة ضبابية للقمر حسب الرغبة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم عرض قمرين غير واضحين في الصورة الأصلية، فإن التقنية سوف تنتج نموذجا واقعيا عن أحدهما.

وأطلق أحد المستخدمين على صور عدسة Space Zoom اسم "وهمية" لأنها "تضيف تفاصيل غير موجودة".

واتهم المستخدمون "سامسونغ" بأنها "خادعة" في تسويقها، حيث تدعي الشركة أن العدسة الجديدة "يمكنها التركيز على الأشياء أو الأشخاص من مسافة أبعد".

المصدر / مواقع إلكترونية
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#سامسونغ #صور #القمر #التقاط صور

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