شهيد برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن قرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند مدخل قرية "بيتين الغربي" شرق رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل رام الله الشمالي بكلا الاتجاهين، عقب إطلاق النار صوب الشاب الفلسطيني، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المصاب، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

وقالت وزارة الصحة في بيان مكتوب: "استشهاد يزن عمر جميل خصيب (٢٣عاماً)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة".

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 40 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وخمس عمليات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم 3 مركبات لهم واندلاع المواجهات في 25 نقطة.

ووفق المركز، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كلا من القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وسلفيت ونابلس وبيت لحم والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين