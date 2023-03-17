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40 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 مارس 2023 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
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شاب يرشق جنود الاحتلال بالحجارة في الخليل

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 40 عملا مقاوما، من بينها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وخمس عمليات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم 3 مركبات لهم واندلاع المواجهات في 25 نقطة.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كلا من القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وسلفيت ونابلس وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في طوباس وعلى حاجز يالجلمة وسالم ومستوطنة شاكيد في جنين، إلى جانب مستوطنة حرميش في طولكرم.

وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، ومردا ومستوطنة أرئيل في سلفيت، وحوسان في بيت لحم، وبيت أمر في الخليل، حيث حطموا مركبات لهم، كما شهدت قرية جماعين بنابلس عمليات تصدي للمستوطنين وإلقاء حجارة.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في مستوطنة حرميش بطولكرم، وعلى طائرات الاستطلاع في طوباس، وعلى قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي الجلمة وسالم وإطلاق النار على مستوطنة شاكيد.

المصدر / حرية نيوز
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