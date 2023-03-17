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بعد احتجازه لمدة 3 سنوات

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

17 مارس 2023 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا عند حاجز نعلين غرب محافظة رام الله، وذلك بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز.

وتعمدت قوات الاحتلال المماطلة والتأخير في تسليم جثمان الشهيد الخواجا، علماً أنه استشهد بتاريخ 23-03-2020 عند مدخل بلدة نعلين، فيما احتجز جنود الاحتلال مركبة الإسعاف ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وقبل أيام، جابت مسيرة جماهيرية شوارع بلدة نعلين وتوجهت إلى منزل الشهيد سفيان الخواجا، وذلك بعد توجهها إلى منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية، والتي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

وعبّرت الجماهير الفلسطينية عن تضامنها مع عائلة الشهيد سفيان الخواجا، مطالبة بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين جميع الشهداء المحتجزة لديه.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات وسط صيحات التكبير، منها: “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، “باب الأقصى من حديد، وما بيفتحه إلا الشهيد”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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