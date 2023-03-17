أجواء ربيعية معتدلة اليوم ومنخفض جوي يبدأ غدًا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الأحد يطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة وملموس في الوقت ذاته، وتكون الأجواء باردة في ساعات النهار والفرصة سانحة لهطول الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد على فترات وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانا. ليلا يستمر هطول الأمطار والجو أكثر برودة.

المصدر / فلسطين أون لاين