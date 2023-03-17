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فان دايك يهين إدارة ليفربول بعد كارثة ريال مدريد.. ماذا قال؟

17 مارس 2023 . الساعة 07:43 بتوقيت القدس
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فان دايك يهين إدارة ليفربول بعد كارثة ريال مدريد.. ماذا قال؟

أطلق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تصريحات نارية عقب خروج فريقه على يد ريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة بعد الخسارة في مجموع المباراتين (6-2).

ويعاني ليفربول من تراجع حاد في النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الريدز حاليا الترتيب السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية، عقب الخروج المبكر من دوري الأبطال: "علينا التوقيع مع لاعبين جدد اذا أردنا أن نعود إلى حيث تواجدنا كفريق في السنوات الخمس الماضية." 

وتابع: "هُناك لاعبون سيغادرون، إذا أردنا أن نكون بأعلى مستوى وأن نعود كفريق الموسم المُقبل فعلينا التوقيع مع صفقات كبيرة وعالية الجودة".

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#ليفربول #ريال مدريد #أبطال أوروبا #كرة قدم #فان دايك #هزيمة ليفربول

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