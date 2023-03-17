"جوجل" ستدعم تطبيقاتها الشهيرة بتقنية ثورية... تعرف عليها

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أنها تنوي أن تدعم جملة من تطبيقاتها الشهيرة بتقنية ثورية وليدة.

وأوضحت "جوجل" في تقرير أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أنها تنوي أن تدفع بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقات "جيميل" و"المستندات" و"شيتز" و"ميت" و"تشات" و"سلايدز".

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وستسمح إضافة هذه التقنيات إلى توليد تقنيات برمجية للمحادثة شبيهة بتقنية "تشات جي بي تي"، ما سيغيّر من طريق استخدام هذه التطبيقات بصورة كلية.

وستتوافر الميزات الجديدة في جميع منتجات "وورك سبيس جوجل"، وفقاً للشركة، وسيتمكّن المستخدمون من "مسودة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وتلخيصها وتحديد أولوياتها، وطرح الأفكار، وتصحيح الأخطاء، وكتابة وإعادة كتابة للمستندات النصية، وإنشاء الصور تلقائياً حتى الفيديو باستخدام الشرائح، وجعل جداول البيانات تنشئ الصيغ بشكل مستقل، وأتمتة النسخ الملاحظات في ميت، وتمكين مهام سير العمل لإنجاز المهام في الدردشة".

ويمكن لمستخدمي "جوجل دوكس" الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، عن طريق كتابة موضوع المهمة التي يريدها، لجعل هذه التقنيات تعمل على إعادة صياغتها وتحسينها، والأمر نفسه بالنسبة لبريد "جيميل" ومختلف التطبيقات.