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جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى 2027

17 مارس 2023 . الساعة 06:30 بتوقيت القدس
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جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى 2027

أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى عام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي، الخميس.

وسيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة بالتزكية على غرار ما حصل قبل 4 سنوات أيضاً، بعدما كان استلم منصبه في عام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز” عربية.

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وأمام 211 مندوباً من الاتحادات الأعضاء قال إنفانتينو في العاصمة الرواندية، حيث لم يسجل نظام التصويت عدد الأصوات المعارضة “أحبكم جميعًا”.

وإذا كان النظام الأساسي للاتحاد ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة 4 سنوات، إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف ديسمبر أنه لا يزال “في الولاية الأولى”، معتبراً أن ولايته الأولى (2016-2019) لم تكتمل.

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