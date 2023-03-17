رسميا.. أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قررت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية تقديم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 14 مايو/أيار المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقدته الكتلة الخميس في مقرّ البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وورد في نص القرار "وفقا للمادة 101 من الدستور، والمادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية، نقدم رئيس حزب العدالة والتنمية السيد رجب طيب أردوغان، مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 14 مايو/أيار المقبل"

ووقع النواب الذين حضروا الاجتماع على عريضة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة.

وكذلك، قررت الكتلة النيابية لحزب الحركة القومية، في اجتماع مغلق بالعاصمة أنقرة، تقديم أردوغان مرشحا في الانتخابات الرئاسية.

ووقّع نواب الحركة القومية الذين حضروا الاجتماع على عريضة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة.

وأعرب نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية أركان أقجاي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، عن أمله في أن يحمل القرار الذي اتخذوه الخير للشعب والبلاد.

يشار إلى أن الحركة القومية حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان، في إطار "تحالف الشعب".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل، وحددت يوم 28 من الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الجولة الأولى.

المصدر / الأناضول