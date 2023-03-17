فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة الأراضي بالتشريعي تُحذر من قوانين تكريس الاستيطان

"سامسونج" تحسم الجدل حول تقنية "القمر المزيف" في كاميرات هواتفها

استطلاع: 49٪ من الديمقراطيين في الولايات المتحدة متعاطفون مع الفلسطينيين

ارتفاع عدد الشهداء في فلسطين لـ88 منذ مطلع العام 2023

حارس بايرن يهدي زميله شاحنة محملة بالشوكولاتة السويسرية!

تعرف على ساعة Xiaomi الجديدة ومواصفاتها المميزة

"ألقيته خلف ظهري!".. ديشامب يوجه صفعة لبنزيما

لأول مرة في المنطقة.. السعودية تستعد لإطلاق القطار السياحي الفاخر

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

البحرية الروسية: الغواصات النووية ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية اختبارية

لجنة الأراضي بالتشريعي تُحذر من قوانين تكريس الاستيطان

17 مارس 2023 . الساعة 05:23 بتوقيت القدس
...
مستوطنات.jpg

حذرت لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان بالمجلس التشريعي، من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية التي يصدرها ما يسمى "الكنيست الصهيوني"، بهدف تشريع الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس، وكان آخرها المصادقة على مقترح بتعديل ما يسمى قانون "خطة الانفصال".

وقالت اللجنة في تصريح صحفي :" إن سلسلة القوانين والقرارات التي يعمل الاحتلال على تشريعها، تأتي في إطار السياسة الصهيونية لنهب الأرض الفلسطينية من خلال هدم المنازل وتهجير السكان وتكريس الاستيطان".

ودعت اللجنة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لردع الاحتلال عن مشاريعه الاستيطانية، التي تمثل مخالفة صارخة للقرارات والمواثيق الدولية ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المجلس التشريعي #الاحتلال الاسرائيلي #المستوطنات #تكريس الاستيطان #لجنة الأراضي

متعلقات

الأكثر قراءة