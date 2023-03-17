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"سامسونج" تحسم الجدل حول تقنية "القمر المزيف" في كاميرات هواتفها

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"سامسونج" تحسم الجدل حول تقنية "القمر المزيف" في كاميرات هواتفها

17 مارس 2023 . الساعة 04:50 بتوقيت القدس
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"سامسونج" تحسم الجدل حول تقنية "القمر المزيف" في كاميرات هواتفها

حسمت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الجدل حول تقنية كاميرات هواتفها الجديدة المعروفة باسم تقنية "القمر المزيف"، التي ظهرت في هواتف "جلاكسي إس 21" ومستمرة في هواتف "جلاكسي إس 23".

وتعمل هذه التقنية، وفقًا لموقع "سامسونج" على تحسين المشاهد قيد التشغيل، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لالتقاط صور واضحة للكاميرا بمعدل تكبير 25 ضعفًا مع تقليل تقنية السطوع، والتقاط إطارات متعددة لها لالتقاط صورة مشرقة منخفضة التشويش، عن طريق استخدام شبكة عصبية لتحسين التفاصيل.

وإضافة الذكاء الاصطناعي محسنات خارجية لصورة القمر الأصلية، دفع الكثيرون للهجوم على التقنية ووصفها بأنها تقنية "القمر المزيف"، وهو ما دافعت سامسونج عن نفسها فيها بقولها إنه من دون هذه التقنية لن تتمكن الكاميرات من التقاط صورة ليست مشوشة أبدًا للقمر.

وقالت سامسونج إنها تعمل حاليًا على تحسين تقنية "ضبط المشهد"، لتقليل أي ارتباك محتمل بين التقاط صور للقمر الفعلي ومجرد صور له.

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#سامسونج #تقنية القمر المزيف #هواتف حديثة #كاميرات الهواتف

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