استطلاع: 49٪ من الديمقراطيين في الولايات المتحدة متعاطفون مع الفلسطينيين

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة “غالوب” الأمريكية أن 49٪ من الديمقراطيين في الولايات المتحدة متعاطفون مع الفلسطينيين مقابل 38٪ "للإسرائيليين".

ووفق المؤسسة فإنه للمرة الأولى منذ عام 2001 يحدث تغير في موقف الديمقراطيين في الولايات المتحدة من كلا الجانبين، وتصل نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين 49% مقابل 38% "للإسرائيليين".

وفي استطلاع المؤسسة عام 2016، أجاب 53٪ من المستطلعين أنهم يشعرون بمزيد من التعاطف مع "الإسرائيليين" مقارنة بـ 23٪ مع الفلسطينيين.

وقالت المؤسسة إن “56% من الديمقراطيين قالوا إنهم ما زالوا يحملون رأيًا إيجابيًا عن إسرائيل انخفاضًا من 63٪ العام الماضي”.

وأشارت إلى أنه “في المقابل 82% من الجمهوريين متعاطفون مع "إسرائيل" ويميلون إليها في الصراع مع الفلسطينيين”.

وكان استطلاع أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس بعد عدوان مايو (أيار) 2021، أظهر أن 51٪ من الناخبين الديمقراطيين يريدون تحسين معاملة الولايات المتحدة للفلسطينيين.