تعرف على ساعة Xiaomi الجديدة ومواصفاتها المميزة

من بين أبرز الساعات الذكية التي لفتت انتباه محبي التقنية تأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Pro التي حصلت على مواصفات ممتازة وتصميم أنيق.

وتتميز الساعة بهيكلها الأنيق المحاط بإطار متين مصنوع من الستانلس ، وشاشتها المحمية بزحاج Sapphire crystal المقاوم للصدمات والخدوش، والمواد الممتازة التي تدخل في تركيب مكوناتها.

وأتى هيكلها بأبعاد (46/46/11.3) ملم، وزنه 48.5 غ، ومحمي من الماء وفق معيار (5ATM )،أما شاشتها فإتت من نوع AMOLED بمقاس 1.47 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، معدل سطوعها 462 شمعة/م تقريبا.

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وتعمل الساعة بنظام MIUI Watch OS، كما جهّزت بمستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم ومعدلات الخطواط اليومية التي يقطعها المستخدم.

ودعمتها Xiaomi بتقنيات بلوتوث للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، ووشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 500 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام في وضع ترشيد الطاقة.

المصدر / ixbit