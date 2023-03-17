"ألقيته خلف ظهري!".. ديشامب يوجه صفعة لبنزيما

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة اللاعبين لخوض مباراتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.

واستعان ديشامب بثلاثة وجوه جديدة في قائمة "الديوك"، وهم بريس سامبا حارس مرمى نادي لانس، ويسلي فوفانا مدافع فريق تشيلسي، وكيفرين تورام لاعب نادي نيس، بينما غاب عن القائمة كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد.

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ووجه ديديه ديشامب رسائل مقتضبة عن الضجة المثارة بشأن أزمته مع كريم بنزيما خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، قائلا: "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنني اضطررت مؤخرا التعبير عن رأيي فيما حدث".

وأضاف "بالنسبة لي الموضوع مغلق ومنته، لست مضطرا للتعليق على أي شيء مرة أخرى، بعد ذلك يمكن لوسائل الإعلام مناقشة الموضوع".

وحاول صحفي آخر توجيه السؤال بصيغة أخرى لتلقي الإجابة، لكن مدرب "الديوك " رد قائلا: "لن تحصل مني على كلمة أكثر مما قلته، لن أتطرق لما حدث، لقد رميته وراء ظهري".

وكان ديديه ديشامب قد صرح قبل أيام قليلة أن كريم بنزيما غادر معسكر فرنسا في كأس العالم قطر 2022، بناء على رغبته بعد الإصابة.

لكن مهاجم ريال مدريد، أشعل فتيل الأزمة بالرد أكثر من مرة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كذب فيها تصريحات ديشامب.

يذكر أن منتخب فرنسا اكتفى بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" بقطر.

المصدر / وكالات