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مشروع اقتصادي حيوي بمصر يمثل 3 أضعاف السد العالي

17 مارس 2023 . الساعة 02:37 بتوقيت القدس
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مشروع اقتصادي حيوي بمصر يمثل 3 أضعاف السد العالي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تفقد 10 مشروعات أمس الخميس خلال جولة حكومية في عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن هناك 8 مصانع من تلك المشروعات، ومنطقتين لوجيستيتين، متابعًا: تلك المصانع تقدم منتجات غير موجودة في مصر.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية في عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصانع التي يتم العمل عليها تم إنشاؤها نتيجة تعاون الدولة مع القطاع الخاص من داخل وخارج الدولة، موضحًا أن تلك المصانع بدأت في تقديم منتجات إلى مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأكد مصطفى مدبولي أن مشروع محطة مياه الدلتا الجديدة يساوي 3 أضعاف السد العالي، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه في 3 سنوات.

سبق، وكشف اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تفاصيل إنشاء مشروع محطة مياة الدلتا الجديدة، متابعاً: إنشاء محطة معالجة ثلاثية عملاقة بطاقة 3 ملايين م3 / يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى بمشروع الدلتا الجديدة.

أكد محمود نافع في بيان، أن مشروع محطة مياة الدلتا الجديدة يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي، مضيفاً أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق

المصدر / القاهرة 24
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