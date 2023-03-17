الإمارات تحقق فائضا بـ 6.2 مليارات دولار بالربع الأخير من عام 2022

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الميزانية الاتحادية للإمارات حققت فائضاً أولياً خلال الربع الأخير 2022 قدره 22.8 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، وسط تحسن ملحوظ في الإيرادات.

وحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية، جاء تحقيق الفائض الأولي مقارنة مع عجز قدره 2.3 مليار درهم (626.7 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2021.

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وسجلت الإمارات نموا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 بالمئة خلال العام الماضي، وسط تحسن قطاعات لسياحة والضيافة والعقارات والنقل.

وبلغت الإيرادات العامة نحو 143.1 مليار درهم (38.96 مليار دولار)، فيما سجلت إيرادات الضرائب 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار).

في المقابل، بلغت النفقات العامة نحو 120.3 مليار درهم (32.7 مليار دولار).

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، وذلك بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (69 مليار دولار).

ويستهدف مقترح الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية من 2023-2026 تستهدف إيرادات بقيمة 255.7 مليار درهم (69.6 مليار دولار).

والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

المصدر / الأناضول