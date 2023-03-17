قانون جديد سيقضي على إضاعة الوقت في مباريات كرة القدم

يخطط المسؤولون عن مسابقة الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) لتطبيق قانون جديد سيسهم في الحدّ من مشكلة إضاعة الوقت خلال المباريات.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن القاعدة الجديدة من المتوقع تطبيقها بدءا من الموسم الكروي الجديد لبطولة "إم إل إس نيكست برو" (MLS Next Pro).

وأُطلقت هذه البطولة التي يشارك فيها 21 فريقا من الولايات المتحدة وكندا عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد عدد الفرق فيها إلى 28 في العام الجاري.

وحسب القاعدة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "الاستبدال الموقوت"، فسيكون أمام اللاعب المُستبدل 10 ثوان فقط من أجل مغادرة الملعب، وعند تجاوز تلك المدة فإن العقوبة ستقع على فريقه بالكامل.

وتنص القاعدة على أن "على اللاعب المُستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوان فقط، أما إذا استغرق الأمر وقتا أطول فسوف يلعب فريقه منقوصا من لاعب لمدة دقيقة واحدة".

ويهدف هذا القانون إلى محاولة القضاء على ما وصفته الصحيفة الإسبانية "بإحدى المشاكل الرئيسة" التي تعاني منها كرة القدم الحديثة، وهي إضاعة الوقت.

ويُعد هذا القانون الثاني الذي يتم إقراره منذ الموسم الماضي في الدوري الأميركي للمحترفين، حيث استهدف الأول التعامل مع إصابات اللاعبين خلال المباريات.

وينص القانون الأول على أنه إذا بقي اللاعب ساقطا على الأرض أكثر من 15 ثانية، فيمكن لطبيب الفريق تقديم العلاج له خارج حدود الملعب.

وتؤكد "سبورت" أن مسؤولي الدوري الأميركي يبذلون جهودا مضنية من أجل تحسين منافسات كرة القدم.

ولا يتردد الاتحاد الأميركي في سنّ قوانين جديدة ومبتكرة من شأنها أن تحد من مشكلة إضاعة الوقت، سواء فيما يتعلق بالتغييرات أو الإصابات.