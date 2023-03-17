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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة خوي الايرانية

17 مارس 2023 . الساعة 01:38 بتوقيت القدس
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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، يوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 ريختر ضرب مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال وقع عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر الخميس، وفي عمق 16 كم عن السطح.

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وأضافت أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة آذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران.

وأوضح أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.

وشهدت خوي زلزالًا بقوة 5.8 درجات في 28 يناير/ كانون الثاني، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 1167 شخصًا.

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#إيران #زلزال #أذربيجان #خوي الايرانية #زلزال بقوة 5 درجات

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