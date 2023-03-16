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الشرطة الأمريكية تقتل حمارًا وحشيًّا تسبَّب ببتر ذراع صاحبه

16 مارس 2023 . الساعة 23:43 بتوقيت القدس
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يرقد رجل أمريكي في المستشفى لإصابته بجروح بالغة، بعدما هاجمه حماره الوحشي الذي قضى لاحقاً بنيران الشرطة، على ما أعلنت سلطات ولاية أوهايو أخيرًا.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي، في ولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون (72 عاماً)، بُترت جراء الهجوم، لافتة إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، في حين كبح آخرون جماح الحيوان.

وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي بأنه لدى وصوله إلى مكان الحادث، الذي وقع الأحد، "هاجم حمار وحشي ذكر ضخم الباب الجانبي على جهة السائق في سيارتي، وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية"، وأضاف: "بدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أسفل الكوع مباشرة".

وبينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل تهديداً لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي رجلاً يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على رأس الحمار الوحشي مباشرة.

ولا تُصنف الحمير الوحشية على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، وبالتالي من المسموح تربيتها في الولاية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إصابة #شرطة #الولايات المتحدة الأمريكية #حمار

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