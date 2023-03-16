إشبيلية يقصي فنربهتشة ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

أقصى إشبيلية الإسباني مضيفه فنربهتشة التركي وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته بهدف دون مقابل الخميس، في إياب دور الـ 16.

فرض فنربهتشة أفضلية واضحة منذ البداية واستطاع التقدم بهدف أحرزه الإكوادوري إينير فالنسيا في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني واصل فنربهتشة سيطرته واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 62 بالمئة، وسط تراجع كبير لإشبيلية نحو الدفاع لعدم تلقي هدف ثان.

وبالفعل نجحت خطة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الدفاعية في إبقاء النتيجة على حالها ليتأهل إشبيلية إلى الدور القادم بفارق هدف وحيد، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز الإسبان بهدفين دون رد.

وفي باقي المواجهات، جدد يوفنتوس الإيطالي تفوقه على فرايبورغ الألماني وهزمه إيابا بهدفين نظيفين ليبلغ هو الآخر دور الربع النهائي، وكذلك فعل مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ريال بيتيس الإسباني بفوزه بهدفٍ دون رد إيابا بعد أن أنهى لقاء الذهاب منتصرا بأربعة أهداف لواحد.

كما لحق فينورد روتردام الهولندي بركب المتأهلين بفوزه الكبير على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسبعة أهداف لهدف إيابا، بعد أن حسم التعادل بهدفٍ لمثله لقاء الذهاب.

المصدر / فلسطين أون لاين