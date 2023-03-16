أبو كويك: تصاعد جرائم الاحتلال سيولد مزيدًا من عمليات المقاومة البطولية

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا سيولد مزيدًا من عمليات المقاومة البطولية.

وبين أبو كويك في تصريح صحفي، أن شعبنا لن يقف صامتًا أمام جرائم الاحتلال، وأن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا سترتد عليه.

وطالب شعبنا بمزيد من الالتفاف حول خيار المقاومة وقضية الأسرى، وتشكيل حاضنة لها وتطوير المقاومة الشعبية.

وأوضح أن الاحتلال يشن هجمة شرسة تستهدف إنجازات الأسرى، والحركة الأسيرة لن تسمح بذلك.

وأكد أبو كويك أن مشاركة السلطة في قمة العقبة الأمنية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مضيفا: "يجب على السلطة تغيير نظرتها للواقع لأن هذه المرحلة فاصلة".

وطالب ن الأمة بأن تقف إلى جانب شعبنا في مقاومة الاحتلال.

واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال عصر اليوم الخميس، القيادي في كتائب القسام يوسف شريم (29 عاما)، والقيادي في سرايا القدس نضال خازم (28 عاما)، وارتقى إلى جانبهما الشهيد الفتى عمر محمد عوادين (16عاما)، والشهيد لؤي خليل صغير (37 عاماً).

وأطلقت قوات الاحتلال الخاصة النار صوب المقاومين، بعد تسللها لمدينة جنين، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص.

وبارتقاء الشهداء الأربعة في جنين يرتفع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية إلى 88 شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام 2023 الجاري، بينهم 15 شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات.

المصدر / فلسطين أون لاين