اتحاد بيت حانون يتعاقد مع 7 لاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

تعاقد نادي اتحاد بيت حانون مع 7 لاعبين في إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق، بعد نهاية مشواره في الدوري الممتاز والذي حافظ فيه الفريق على بقاءه فيه.

وضم الحوانين الثنائي محمد التتري وهيثم أبو عودة بعد انتهاء ارتباطهما مع فريقهما السابق شباب خانيونس، إلى جانب التعاقد مع ميمنة الناجي قادما من صفوف خدمات النصيرات.

وفي نفس الإطار توصل بيت حانون لاتفاق مع يوسف داوود بعد رحيله عن خدمات رفح الذي توج معه بلقب الدوري الممتاز، وضم المدافع محمود الحبيبي قادما من اتحاد خانيونس.

واتفق على ضم المهاجم وسام سلامة الذي أنهى تعاقده مع نادي شباب جباليا بعدما لعب معه لموسمين، وأتم صفقة تبادلية تقضي بضم فادي عساف مقابل انتقال إسماعيل أبو جراد لنماء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد شادي شبات رئيس اتحاد بيت حانون في تصريحات سابقة اعتزام ناديه التعاقد مع 15 لاعب جديد تحضيرا للموسم المقبل.