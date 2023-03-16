أبو معمر: تعانق دماء أبطال القسام والسرايا في جنين رسالة للتكاتف والتعاون

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن تعانق دماء الأبطال من كتائب القسام وسرايا القدس في جنين تؤكد وحدة الدم والمصير الذي تخطه حركتا حماس والجهاد جنباً إلى جنب مع كل المقاومين.

وقال أبو معمر في تصريح صحفي: "تتعانق دماء الأبطال في جنين كما تعانقت بنادقهم في مسيرة جهاد طويلة أدوا خلالها واجبهم تجاه القدس وفلسطين".

وأضاف "يزف شعبنا اليوم بطلَيْن مجاهدين من سرايا القدس وكتائب القسام مع ثلة من الأبطال، لتؤكد دماؤهم وحدة الدم والمصير الذي تخطه هاتان الحركتان المجاهدتان جنباً إلى جنب مع كل المقاومين الأفذاذ".

وشدد على أن هذه الدماء تتعانق لتكون رسالة لأبناء الحركتين نحو مزيد من التكاتف والتعاون على طريق العودة والتحرير، ورسالة لأولئك اللاهثين خلف سراب العقبة وشرم الشيخ.

وتابع أبو معمر "ستبقى حماس والجهاد الإسلامي رأس حربة مشروع المقاومة في فلسطين وسوياً مع كل قوى المقاومة سيدخلون المسجد الأقصى مهللين مكبرين بإذن الله تعالى".

وارتقى عصر اليوم أربعة شهداء في عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال، وهم، القائد في كتائب القسام يوسف شريم، والقائد في سرايا القدس نضال خازم (28 عاماً)، ولؤي خليل الزغير (37 عاماً)، والفتى عمر محمد عوادين (16 عاماً).

المصدر / فلسطين أون لاين