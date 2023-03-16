قرار هام لنادي شباب رفح

رفح/ وائل الحلبي:

جدد مجلس إدارة نادي شباب رفح الثقة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن خالد أبو كويك للاستمرار في مهمته للموسم المقبل.

ويأتي قرار إدارة شباب رفح في ظل مساعيها لترتيب أوضاع الفريق والحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها، قبل الانتخابات التي من المقرر إقامتها بعد شهرين لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي.

وأكد شباب رفح أن أبو كويك سيستمر مع الفريق رفقة جهازه المعاون، على أن تُناقش كافة التقارير المطلوبة ووضع الاحتياجات الفنية لإعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم القادم في حال قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس غزة.

وأوضح شباب رفح أنه بحث خلال اجتماعه آلية لتسديد مستحقات اللاعبين المتبقية خلال الفترة القادمة، على أن تواصل الإدارة متابعة ملف الانتخابات وبدء التحضير لها قبل الاعلان عن الموعد التي ستنعقد فيه.

واستعاد شباب رفح نجمه سعيد السباخي بعدما غاب عنه لموسمين، حيث من المرجح أن يكون السباخي ضمن الجهاز الفني للفريق إلى جانب تواجده كلاعب.